Gp Bahrain | Hamilton davanti anche nelle Libere 2 | Ferrari lontane

SAKHIR (Bahrain) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton, dopo aver dominato la prima sessione di prove Libere, è il più veloce anche nella seconda sessione di prove Libere del GP del Bahrain, terzultimo appuntamento del mondiale 2020. Il pilota britannico, al volante della sua Mercedes e già certo del titolo iridato, è riuscito a fermare il cronometro sul 1'28?971 precedendo Max Verstappen sulla Red Bull e il compagno di squadra Valtteri Bottas. Quarto tempo per Sergio Perez che conferma la forza della Racing Point, capace di precedere Daniel Ricciardo su Renault e Pierre Gasly con l'Alpha Tauri. lontane le due Ferrari con Sebastian Vettel a chiudere 12° e Charles Leclerc 14°. Incidente per Alexander Albon che perde il controllo della sua vettura finendo fuori ...

