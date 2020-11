**Governo: Di Maio, 'non mi candidato premier, lettera 'Foglio' è stimolo dibattito'** (Di venerdì 27 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) su Notizie.it.

Azione_it : Con quale Governo dovremmo collaborare quello che oggi con Speranza dice che il MES è indispensabile, o quello di D… - fattoquotidiano : Di Maio chiude all’ingresso di Forza Italia nel governo: ‘Oggi come allora non risponderei al telefono. M5s e Berlu… - FratellidItalia : Follia Governo! Di Maio il 9 novembre, in piena pandemia e con gli italiani in ginocchio, eroga altri 50 milioni pe… - danieledv79 : RT @GioielloEgidio: Di Maio parla sempre come se fosse a capo del governo, ha oscurato sia Gualtieri sia la De Micheli, un'indecente invasi… - annamaria_ff : RT @GioielloEgidio: Di Maio parla sempre come se fosse a capo del governo, ha oscurato sia Gualtieri sia la De Micheli, un'indecente invasi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Maio **Governo: Di Maio, 'non mi candidato premier, lettera 'Foglio' è stimolo dibattito'** | SassariNotizie 24 ore - 549000 SassariNotizie.com Governo: Di Maio, non serve una nuova maggioranza ma dialogo tra migliori forze paese

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia", in onda su "Rete 4". "Ognuno deve continuare a fare in Parlamento la propria parte", ha detto Di Maio ...

Di Maio: se messe in condizione, imprese italiane vincono su mercati globali

Roma, 27 nov 20:47 - (Agenzia Nova) - Il governo deve mettere in grado le aziende italiane di "competere sui mercati internazionali" perché quando ne hanno la possibilità "vincono sempre". Lo ha detto ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia", in onda su "Rete 4". "Ognuno deve continuare a fare in Parlamento la propria parte", ha detto Di Maio ...Roma, 27 nov 20:47 - (Agenzia Nova) - Il governo deve mettere in grado le aziende italiane di "competere sui mercati internazionali" perché quando ne hanno la possibilità "vincono sempre". Lo ha detto ...