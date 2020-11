Governo: Di Maio, 'importanti leggi M5S portano firma Bonafede' (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stella al Governo ha fatto importanti leggi grazie anche al ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Penso alla legge sull'anticorruzione, al carcere per i grandi evasori e poi il codice rosso contro le violenza sulle donne”. Così il ministro Luigi Di Maio intervenendo a 'Stasera Italia', su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 Stella alha fattograzie anche al ministro della giustizia Alfonso. Penso alla legge sull'anticorruzione, al carcere per i grandi evasori e poi il codice rosso contro le violenza sulle donne”. Così il ministro Luigi Diintervenendo a 'Stasera Italia', su Retequattro.

Azione_it : Con quale Governo dovremmo collaborare quello che oggi con Speranza dice che il MES è indispensabile, o quello di D… - fattoquotidiano : Di Maio chiude all’ingresso di Forza Italia nel governo: ‘Oggi come allora non risponderei al telefono. M5s e Berlu… - FratellidItalia : Follia Governo! Di Maio il 9 novembre, in piena pandemia e con gli italiani in ginocchio, eroga altri 50 milioni pe… - trescazza : RT @AlbertoLetizia2: Pare che #PhilipMorris abbia finanziato con 2 milioni di euro la #Casaleggio sin dal 2017 (non mi pare di aver letto s… - pbenedetti50 : RT @AlbertoLetizia2: Pare che #PhilipMorris abbia finanziato con 2 milioni di euro la #Casaleggio sin dal 2017 (non mi pare di aver letto s… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio Governo: Di Maio, 'non mi candidato premier, lettera 'Foglio' è stimolo dibattito' Affaritaliani.it Governo: Di Maio, non serve una nuova maggioranza ma dialogo tra migliori forze paese

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia", in onda su "Rete 4". "Ognuno deve continuare a fare in Parlamento la propria parte", ha detto Di Maio ...

Caso Philip Morris, 5S contro Casaleggio: "Aumentiamo le tasse"

Dopo le polemiche sui finanziamenti ricevuti dal presidente di Rousseau i parlamentari grillini annunciano la stretta sulle sigarette elettroniche ...

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della trasmissione "Stasera Italia", in onda su "Rete 4". "Ognuno deve continuare a fare in Parlamento la propria parte", ha detto Di Maio ...Dopo le polemiche sui finanziamenti ricevuti dal presidente di Rousseau i parlamentari grillini annunciano la stretta sulle sigarette elettroniche ...