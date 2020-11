Gossip Girl e la mini-preview del reboot | le anticipazioni su come sarà la serie

im___elisa : RT @trashloger: Ho appena letto che il 31 dicembre 2020 Netflix toglierà Gossip Girl dal suo catalogo???? Ditemi che si tratta di uno scher… - stellifernox : Ho letto che Netflix toglierà Gossip Girl dal catalogo il 31 dicembre perché HBO Max, che manderà in onda il reboot… - labfranza : Ma perché tutti stanno riguardando Gossip Girl che adesso ho voglia di farlo anche io - trashloger : Io ancora non posso crederci che gli autori di gossip girl abbiano rovinato il matrimonio di lily e rufus solo per… - trashloger : Ho appena letto che il 31 dicembre 2020 Netflix toglierà Gossip Girl dal suo catalogo???? Ditemi che si tratta di uno scherzo -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip Girl

La show-girl sta vivendo un momento particolare e quando ha lasciato il suo messaggio al figlio Francesco, che si trova ancora nella Casa del GF Vip 5, non è riuscita a mentire ...I gradini del MET, le uniformi della Constance Billard School for Girls e della St. Jude’s School for Boys, gli abiti spaziali e le borse da urlo, una New York in splendida forma e per nulla narcolett ...