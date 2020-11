Gli indici migliorano, ma ancora 827 morti (Di venerdì 27 novembre 2020) La curva dei contagi rallenta ma il quadro resta delicato e richiede cautela. Anche oggi molto alto il numero delle vittime con oltre 28mila nuovi casi. Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 12,7%... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 novembre 2020) La curva dei contagi rallenta ma il quadro resta delicato e richiede cautela. Anche oggi molto alto il numero delle vittime con oltre 28mila nuovi casi. Il rapporto tra positivi e tamponi sale al 12,7%...

ROMA In attesa che scenda ancora l’indice Rt e il numero dei ricoveri negli ospedali, il governo ragiona sui prossimi decreti che regoleranno il Natale. Vediamo quali saranno le regole in ...

ISS: “È presto per allentare le misure. Evitare ancora contatti e spostamenti non necessari”

Anche se la situazione epidemiologica sta migliorando in tutto il Paese, questo dato non deve portare a un rilassamento prematuro delle misure o a un ...

