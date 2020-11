Gli ascolti della Free Fire League raddoppiano in un anno in Brasile (Di venerdì 27 novembre 2020) Rispetto allo scorso anno il 2020 è stato un anno da incorniciare per la Free Fire League in Brasile, nota anche con l’acronimo di LBFF. Infatti il numero di spettatori è aumentato del 107 per cento rispetto al 2019. Un risultato senza precedenti e a dir poco inaspettato malgrado il periodo di lockdown forzato abbia giovato non poco agli esports. Quest’anno le partite di LBFF hanno raggiunto 60 milioni di visualizzazione tra YouTube, il canale SporTV presente su abbonamento e sulla piattaforma di streaming BOOTAH! di proprietà di Garena. Ma ciò che fa specie è il numero di visualizzazioni medie per ogni partita: ben 349 mila contro le 169 mila dell’anno precedente. Il gioco di Garena è molto popolare in Brasile grazie ... Leggi su esports247 (Di venerdì 27 novembre 2020) Rispetto allo scorsoil 2020 è stato unda incorniciare per lain, nota anche con l’acronimo di LBFF. Infatti il numero di spettatori è aumentato del 107 per cento rispetto al 2019. Un risultato senza precedenti e a dir poco inaspettato malgrado il periodo di lockdown forzato abbia giovato non poco agli esports. Quest’le partite di LBFF hraggiunto 60 milioni di visualizzazione tra YouTube, il canale SporTV presente su abbonamento e sulla piattaforma di streaming BOOTAH! di proprietà di Garena. Ma ciò che fa specie è il numero di visualizzazioni medie per ogni partita: ben 349 mila contro le 169 mila dell’precedente. Il gioco di Garena è molto popolare ingrazie ...

