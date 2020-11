Giulio Raselli si scaglia contro Andrea Zelletta e Selvaggia Roma: “Hanno messo a rischio il mio trono” (VIDEO) (Di venerdì 27 novembre 2020) Nell’ultima puntata di Casa Chi, disponibile sul profilo Instagram del magazine di Alfonso Signorini, Giulio Raselli è intervenuto per commentare il percorso di Andrea Zelletta e Selvaggia Roma. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha speso parole esattamente carine nei confronti dei due concorrenti. Il giovane, infatti, ha raccontato dei retroscena inediti che riguardano entrambi e che portano alla luce dei comportamenti un po’ ambigui. Del primo, ad esempio, ha detto che lo reputa una persona falsa che difficilmente si espone. Selvaggia, invece, farebbe di tutto pur di avere due secondi di popolarità. Vediamo tutto nel dettaglio. Le parole di Giulio Raselli contro Andrea Giulio ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 27 novembre 2020) Nell’ultima puntata di Casa Chi, disponibile sul profilo Instagram del magazine di Alfonso Signorini,è intervenuto per commentare il percorso di. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha speso parole esattamente carine nei confronti dei due concorrenti. Il giovane, infatti, ha raccontato dei retroscena inediti che riguardano entrambi e che portano alla luce dei comportamenti un po’ ambigui. Del primo, ad esempio, ha detto che lo reputa una persona falsa che difficilmente si espone., invece, farebbe di tutto pur di avere due secondi di popolarità. Vediamo tutto nel dettaglio. Le parole di...

