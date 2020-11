Giugliano Furti ad aziende agricole | la denuncia | “Estorto denaro per stare tranquilli”

(Di venerdì 27 novembre 2020). Continuano i controlli anei campi rom disseminati tra la cirumvallazione esterna e la zona Asi. Dopo l’allarme lanciato dagli imprenditori agricoli della zona circa il susseguirsi die danneggiamenti le forze dell’ordine sono scese in campo per controllare i maggiori sospettati. Di fatto gli impresari avrebbero dato dei riferimenti precisi e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Furti

Teleclubitalia.it

I Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, presso il parco commerciale “Jambo”, hanno proceduto all’arresto ...GIUGLIANO – Furto in una tabaccheria in via Oasi sacro Cuore: rubati 35mila euro di sigarette. I fatti risalgono a martedì e sono avvenuti in pieno giorno. Il titolare aveva chiuso il negozio per la p ...