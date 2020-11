Giorgio Pasotti, moglie, figli, età, vita privata e Instagram dell’attore e regista bergamasco esperto di arti marziali e protagonista de Il silenzio dell’acqua. (Di venerdì 27 novembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, la vita privata e il profilo Instagram di Giorgio Pasotti, l’attore protagonista del thriller televisivo Il silenzio dell’acqua assieme ad Ambra Angiolini. Chi è la moglie di Giorgio Pasotti e qual è la sua età? Giorgio Pasotti non è sposato, ma ha avuto diverse relazioni, una delle quali con una compagna assai famosa, ovvero la cantante Elisa, conosciuta sul set del videoclip per Luce (tramonti a Nordest). Dopo Elisa ha avuto una storia con la collega Giulia Michelini. Si sa anche di una sua convivenza con Nicoletta Romanoff, dalla quale ha avuto una figlia nel 2010, battezzata Maria. Chi sono ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 novembre 2020) In questocolo vi sveleremo l’età, lae il profilodi, l’attoredel thriller televisivo Ilassieme ad Ambra Angiolini. Chi è ladie qual è la sua età?non è sposato, ma ha avuto diverse relazioni, una delle quali con una compagna assai famosa, ovvero la cantante Elisa, conosciuta sul set del videoclip per Luce (tramonti a Nordest). Dopo Elisa ha avuto una storia con la collega Giulia Michelini. Si sa anche di una sua convivenza con Nicoletta Romanoff, dalla quale ha avuto unaa nel 2010, battezzata Maria. Chi sono ...

