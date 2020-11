Giorgio Pasotti: le ex famosissime che non immaginereste mai (Di venerdì 27 novembre 2020) Giorgio Pasotti pronto a tornare in tv con ‘Il silenzio dell’acqua’: le ex famosissime che non immaginereste mai, voi lo sapevate? Giorgio Pasotti è un attore italiano molto apprezzato. Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare per la televisione, per il cinema e per il teatro. E’ stato infatti protagonista di pellicole importantissime, e riprodotte in tutto il mondo. Alcuni di questi ha fatto la storia del cinema italiano, tra i tanti ‘Baciami ancora‘ di Gabriele Muccino. Giorgio Pasotti, tutte le ex famosissimeGiorgio Pasotti è stato anche per molti anni uno dei volti simbolo della serie TV di successo ‘Distretto di polizia’ e la sua tragica scomparsa ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 27 novembre 2020)pronto a tornare in tv con ‘Il silenzio dell’acqua’: le exche nonmai, voi lo sapevate?è un attore italiano molto apprezzato. Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare per la televisione, per il cinema e per il teatro. E’ stato infatti protagonista di pellicole importantissime, e riprodotte in tutto il mondo. Alcuni di questi ha fatto la storia del cinema italiano, tra i tanti ‘Baciami ancora‘ di Gabriele Muccino., tutte le exè stato anche per molti anni uno dei volti simbolo della serie TV di successo ‘Distretto di polizia’ e la sua tragica scomparsa ...

zazoomblog : Giorgio Pasotti il dramma: “Il suo corpo sui camion militari di Bergamo” - #Giorgio #Pasotti #dramma: #corpo - auditeletquel : RT @cheTVfa: Intervistati da @tvsorrisi, #AmbraAngiolini e #GiorgioPasotti approfondiscono l’evoluzione dei loro personaggi nella seconda s… - auditeletquel : RT @WondernetMag: 'Il silenzio dell’acqua 2', il murder thriller con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, torna con 8 nuovi episodi per 4 pri… - fabiofabbretti : RT @GPasqui: #Mattino5 prima intervista Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti per il lancio de 'Il Silenzio dell'Acqua' (in onda stasera), poi… - GPasqui : #Mattino5 prima intervista Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti per il lancio de 'Il Silenzio dell'Acqua' (in onda sta… -