zazoomblog : Gianna Nannini la musica e lingua italiana vanno protette - #Gianna #Nannini #musica #lingua - RadioWebItalia : Gianna Nannini è intervenuta al World Protection Forum™ per valorizzare la musica italiana @RadioWebItalia… - _strategieberri : @ispureheroine La gianna nannini versione trap ???????? - Mikele196610 : Sei nell'anima - Gianna Nannini - (con testo) - ilMorabito : @IarosOscar @beafiorentino @SicVeneziaSNCCI @SncciCritici @il_piccolo #PrimaDonna : con gli auguri di buon lavoro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini

ROMA, NOV 27 - "Bisogna assolutamente rivalutare e promuovere la lingua italiana, questo vuol dire che bisogna cantare in italiano, ed è importante perché la lingua italiana è da proteggere, un po' co ...Gianna Nannini ha dichiarato: «L’obbiettivo della nostra musica per comunicarla è che bisogna invertire i parametri e dare precedenza alle nostre produzioni in italiano e alle tipicità dei linguaggi c ...