Gianna Nannini | «Bisogna rivalutare la cultura italiana valorizzando la nostra lingua e proteggere le differenze che ci contraddistinguono»

Leggi su domanipress

(Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi, venerdì 27 novembre,è intervenuta al World Protection Forum, nato da un’iniziativa di KELONY® First Risk-Rating Agency per diffondere un nuovo modo di fare impresa e di faremettendo la protezione al primo posto, per promuovere l’importanza die valorizzare la musicaha dichiarato: «L’obbiettivo dellamusica per comunicarla è cheinvertire i parametri e dare precedenza alle nostre produzioni in italiano e alle tipicità deiggi che solo la musicapossiede perché c’è un’articolata territorialità. È un patrimonio e nondisperderlo e neanche dimenticarlo. Io è un po’ tutta la vita che ...