Gf Vip, quando Dayane e Giulia diedero scandalo senza slip a Venezia FOTO (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole di Sonia Bruganelli su Giulia Salemi e l’outfit scelto per un celebre Festival di Venezia, hanno riportato i ricordi dei telespettatori al 2016 e a quella passerella scandalosa della gieffina con Dayane Mello. Dopo la partecipazione a Pechino Express insieme alla madre Fariba, Giulia Salemi fece molto chiacchierare in occasione di uno dei L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole di Sonia Bruganelli suSalemi e l’outfit scelto per un celebre Festival di, hanno riportato i ricordi dei telespettatori al 2016 e a quella passerellasa della gieffina conMello. Dopo la partecipazione a Pechino Express insieme alla madre Fariba,Salemi fece molto chiacchierare in occasione di uno dei L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : #GFVIP, Adua Del Vesco e Dayane Mello sparlano di Tommaso e Francesco: 'quando li vedo insieme mi viene il vomito'… - blogtivvu : #GFVip, Cristiano Malgioglio in Casa: ecco quando, ospite speciale o concorrente ufficiale? Il messaggio - VALEGIA1981 : @GrandeFratello ma quando diranno ai vip che stasera la puntata non ci sarà ????????? - Starbuck_KT : @Mr_Ozymandias @Giandom84354994 Comunque quando hai un reddito alto o sei VIP o politico, il CoViD non ti fa nulla.… - Simon79704887 : RT @wildfiresqueen: In poche parole veramente togliete i social ai parenti o presunti parenti di gente dentro al gf vip perchè è un circo c… -