Gf Vip | lite furiosa Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta | «Proprio tu che eri il mio punto di riferimento» Poi scoppia a piangere

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 27 novembre 2020) . Oggi, pomeriggio le due inseparabili della casa del Grande Fratello Vip hanno avuto per la prima volta un’accesa discussione sfociata addirittura nelle lacrime, lasciando di stucco gli altri coinquilini. Tutto è nato in giardino, quandoha apostrofatocon una frase che l’ha fatta infuriare. La mamma di Guenda Goria ha detto: «È la terza volta che mi rubi il mio interlocutore, prima con Tommaso e poi con Elisabetta. No, ma scherzo dai». L’ex moglie di Andrea Roncato non l’ha presa bene e ha replicato: «Pure Pulcinella tra uno scherzo e l’altro diceva la verità». La frecciatina diha deluso a talche è ...