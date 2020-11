GF Vip: Giacomo Urtis arriva la decisione ufficiale che stupisce tutti (Di venerdì 27 novembre 2020) Vediamo insieme che tipo di decisione ha preso il Grande Fratello Vip, sull’inquilino Giacomo Urtis, che ha stupito tutti. Il Grande Fratello Vip, è pieno di colpi di scena, come ormai ci ha abituato nel corso degli anni. Vediamo meglio insieme però che cosa è successo con Giacomo Urtis. GF Vip: Giacomo Urtis arriva la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 27 novembre 2020) Vediamo insieme che tipo diha preso il Grande Fratello Vip, sull’inquilino, che ha stupito. Il Grande Fratello Vip, è pieno di colpi di scena, come ormai ci ha abituato nel corso degli anni. Vediamo meglio insieme però che cosa è successo con. GF Vip:la L'articolo proviene da Leggilo.org.

itsmc17 : RT @ToniaPeluso: Giacomo Urtis passato da chirurgo dei vip a fare le carte a Tommaso in mental breakdown. Che evoluzione pazzesca. Che poi… - GermandoGermano : Anche a voi capita di non essere sicuri che un VIP (o sedicente tale) sia morto o meno? Stamattina mi sono svegliat… - Notiziedi_it : Giacomo Urtis imita Elisabetta Gregoraci nel gioco dell’Imitavip del Grande Fratello Vip | Video Mediaset - avni00499711 : RT @ToniaPeluso: Giacomo Urtis passato da chirurgo dei vip a fare le carte a Tommaso in mental breakdown. Che evoluzione pazzesca. Che poi… - onedsaremylife : RT @ToniaPeluso: Giacomo Urtis passato da chirurgo dei vip a fare le carte a Tommaso in mental breakdown. Che evoluzione pazzesca. Che poi… -