Gerry Scotti torna in tv dopo il Covid per la finale di Tu si que vales (Di venerdì 27 novembre 2020) dopo la brutta esperienza con il Covid-19 Gerry Scotti è pronto a tornare in tv. Il conduttore infatti è atteso per la finale di Tu si que vales, in onda in diretta sabato 28 novembre in prima serata su Canale 5. 16 le performance in gara per la vittoria che vale 100mila euro in gettoni d'oro. Gerry Scotti nell'anticamera della terapia intensiva: 'Ho perso 10 chili' La speranza di Gerry Scotti, una volta tornato a casa dopo la degenza in ospedale, era proprio quella di poter tornare per il gran finale di Tu si que vales, qualora si fosse negativizzato. Nelle scorse settimane aveva preso parte a un paio di puntate in ...

