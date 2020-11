Gerry Scotti torna in tv dopo il Covid: ci sarà nella finale di Tu sì que vales (Di venerdì 27 novembre 2020) dopo settimane di assenza in studio e giudizi espressi in collegamento, con un enorme schermo sulla sua poltrona, finalmente il conduttore tornerà al suo posto accanto a Maria, Rudy e Teo: è la prima apparizione in tv dopo il Coronavirus L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020)settimane di assenza in studio e giudizi espressi in collegamento, con un enorme schermo sulla sua poltrona, finalmente il conduttore tornerà al suo posto accanto a Maria, Rudy e Teo: è la prima apparizione in tvil Coronavirus L'articolo proviene da Gossip e Tv.

