Genshin Impact | Xinyan si presenta con un nuovo rockeggiante trailer!

Xinyan è il nuovo personaggio del roster di Genshin Impact, andiamo a fare la conoscenza della rocker con il trailer diffuso da miHoYo Genshin Impact ha già visto il rilascio dell'aggiornamento 1.1 che ha aggiunto nuove missioni, un nuovo sistema di reputazione e numerosi miglioramenti al gameplay generale. Insomma, sembra proprio che il developer miHoYo non abbia intenzione di passare il tempo ad adagiarsi sugli allori di unlancio incredibilmente positivo. L'attrattiva principale del gacha game continuano ad essere le nuove unità reclutabili che vengono introdotte su base regolare per dare continua varietà al mondo di gioco e incentivare il looting. L'ultima aggiunta all'ecosistema videoludico di Genshin Impact è ...

Xinyan è il nuovo personaggio del roster di Genshin Impact, andiamo a fare la conoscenza della rocker con il trailer diffuso da miHoYo.

