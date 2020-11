GBP USD | sterlina britannica verso la quarta settimana consecutiva di forti guadagni

(Di venerdì 27 novembre 2020) Lasi avvialadi solidicontro il dollaro. La coppia GBP/USD ha guadagnato quasi l’1% in questa, anche se le prospettive sull’economiarimangono cupe. GBP/USDun guadagnoleOttimismo sulla Brexit Una probabile ragione per la forza dellaè il crescente ottimismo che il Regno Unito e l’UE raggiungeranno un accordo nelle prossime settimane. I colloqui, rinviati di recente, riprenderanno questo finea Londra. Mentre le divergenze tra le due parti rimangono, gli analisti, gli investitori nel forex, e anche i giocatori d’azzardo prevedono che un ...

Azionari europei sopra la parità sulla scia di dati macro contrastanti. Oggi Wall Street aperta per metà seduta, EUR/USD sopra 1,19 con il dollaro sempre più debole.Nonostante i volumi ridotti oggi per la chiusura di Wall Street, il dollaro è attaccato da diversi fronti: monetario, politico e, come sempre, dall’andamento del covid-19.