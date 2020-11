Gazzetta Sports Awards: Elisa Balsamo grande protagonista nelle nominations! (Di venerdì 27 novembre 2020) La serata andrà in onda in live streaming su Gazzetta.it e sarà poi trasmessa da La7. LE MOTIVAZIONI DONNA DELL'ANNO - (Le altre nominations: Federica Brignone, Odette Giuffrida, Michela Moioli, ... Leggi su targatocn (Di venerdì 27 novembre 2020) La serata andrà in onda in live streaming su.it e sarà poi trasmessa da La7. LE MOTIVAZIONI DONNA DELL'ANNO - (Le altre nominations: Federica Brignone, Odette Giuffrida, Michela Moioli, ...

Gattuso: ''Le mie cene con Maradona, serate indimenticabili''

Gennaro Gattuso, al termine della partita di Europa League contro il Rijeka, dedica un pensiero a Maradona: ''Non morirà mai'' ...

Gattuso: ''Dobbiamo vincere un trofeo per Maradona''

L'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso spera di riuscire a dedicare, a fine stagione, un'importante vittoria alla memoria del Pibe de Oro.

