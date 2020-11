Future USA positivi dopo pausa per Thanksgiving. Oggi chiusura anticipata a Wall Street (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i Future sugli indici azionari americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi, che riapre i battenti dopo la chiusura della vigilia per la festività nazionale del Thanksgiving. Per la sessione odierna sono previsti scambi ridotti: la chiusura sarà anticipata a Wall Street. Oggi è il Black Friday, giorno cruciale per lo shopping negli States dedicato ai forti sconti. Il contrato sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,19% a 29.886 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,20% a 3.634 punti. Il Nasdaq registra un incremento dello 0,25% a 12.194 punti. Sul fronte macro non si attendono dati rilevanti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo isugli indici azionari americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di, più tardi, che riapre i battentiladella vigilia per la festività nazionale del. Per la sessione odierna sono previsti scambi ridotti: lasaràè il Black Friday, giorno cruciale per lo shopping negli States dedicato ai forti sconti. Il contrato sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,19% a 29.886 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,20% a 3.634 punti. Il Nasdaq registra un incremento dello 0,25% a 12.194 punti. Sul fronte macro non si attendono dati rilevanti.

ForexOnlineMeIt : Borsa: future positivi in Europa, mercati Usa chiusi per il Ringraziamento - fisco24_info : Borsa: Asia in rialzo, future Europa positivi: Negli Usa giorno del ringraziamento, sotto lente indicazioni Bce -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA positivi Coronavirus negli Usa, Trump dichiara lo stato d’emergenza «Tutti gli ospedali siano pronti» Corriere della Sera