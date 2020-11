Fuori Ora, Zucchero e le novità musicali della settimana (Di venerdì 27 novembre 2020) Torniamo anche oggi con la nostra rubrica Fuori ORA! Le nostre considerazioni, votazioni e pagelline riguardo le canzoni uscite questa settimana.Le migliori novità nel campo musicale oggi riguardano tutte la nostra amata Italia.Massimo Ranieri feat. Gino Vannelli, Sting & Zucchero, Azzurra, Cimini, Eugenio In Via Di Gioia, Galeffi, Gué Pequeno e Peligro sono i protagonisti di questa settimana ricca di nuova ed emozionante musica. Massimo Ranieri ft. Gino Vannelli, Siamo Uguali: 8 Rientra in campo il maestro Massimo Ranieri che, insieme a Gino Vannelli, anticipa l’uscita del suo nuovo attesissimo disco con il brano Siamo Uguali. L’album, Qui E Adesso, contiene 17 brani inediti e non, rendendo finalmente giustizia ad alcune perle pubblicate negli anni ’70 che non avevano trovato spazio nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Torniamo anche oggi con la nostra rubricaORA! Le nostre considerazioni, votazioni e pagelline riguardo le canzoni uscite questa.Le migliorinel campo musicale oggi riguardano tutte la nostra amata Italia.Massimo Ranieri feat. Gino Vannelli, Sting &, Azzurra, Cimini, Eugenio In Via Di Gioia, Galeffi, Gué Pequeno e Peligro sono i protagonisti di questaricca di nuova ed emozionante musica. Massimo Ranieri ft. Gino Vannelli, Siamo Uguali: 8 Rientra in campo il maestro Massimo Ranieri che, insieme a Gino Vannelli, anticipa l’uscita del suo nuovo attesissimo disco con il brano Siamo Uguali. L’album, Qui E Adesso, contiene 17 brani inediti e non, rendendo finalmente giustizia ad alcune perle pubblicate negli anni ’70 che non avevano trovato spazio nella ...

MattiaBriga : ?? “Tutto quello che ho toccato è diventato polvere E ora sto troppo male e ho troppi dubbi da risolvere” ?? ‘Sacra… - vogliosodicazz : RT @EsattoC: Lui, lo conoscete, è il rapper italiano 31enne #FredDePalma e già in passato spuntò una sua presunta foto completamente nudo.… - mark9761217426 : RT @EsattoC: Lui, lo conoscete, è il rapper italiano 31enne #FredDePalma e già in passato spuntò una sua presunta foto completamente nudo.… - Franzroma75 : RT @EsattoC: Lui, lo conoscete, è il rapper italiano 31enne #FredDePalma e già in passato spuntò una sua presunta foto completamente nudo.… - EsattoC : Lui, lo conoscete, è il rapper italiano 31enne #FredDePalma e già in passato spuntò una sua presunta foto completam… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori Ora Fuori Ora, Zucchero e le novità musicali della settimana Metropolitan Magazine Calabria, ancora fumata nera per il commissario alla Sanità

Agostino Miozzo avrebbe rifiutato la proposta: il governo non avrebbe concordato sulle condizioni poste per accettare l’incarico ...

La Scozia chiede un secondo voto sull’indipendenza entro l’anno prossimo

La premier Nicola Sturgeon, sull’onda della popolarità crescente, sfida Londra e vuole un nuovo referendum. Il Governo Johnson, cui spetta concederlo, esclude la consultazione «per almeno una generazi ...

Agostino Miozzo avrebbe rifiutato la proposta: il governo non avrebbe concordato sulle condizioni poste per accettare l’incarico ...La premier Nicola Sturgeon, sull’onda della popolarità crescente, sfida Londra e vuole un nuovo referendum. Il Governo Johnson, cui spetta concederlo, esclude la consultazione «per almeno una generazi ...