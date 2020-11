Funerali Maradona: il centrodestra argentino denuncia il presidente Fernandez (Di venerdì 27 novembre 2020) Si aprono nuovi capitoli nella vicenda legata alla morte di Diego Armando Maradona. Il presidente Alberto Fernandez sarebbe stato denunciato Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, sarebbe stato denunciato dal macrismo (centrodestra) per i Funerali di Maradona. Le motivazioni portate da diagonales.com. «Il centrodestra ha denunciato ora Alberto Fernández per l’organizzazione della veglia di Diego Maradona a Casa Rosada. L’avvocato e figura legata al Pro, Yamil Santoro, sta ora promuovendo la denuncia penale contro il presidente per “abuso di autorità” e violazione dei provvedimenti DISPO». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Si aprono nuovi capitoli nella vicenda legata alla morte di Diego Armando. IlAlbertosarebbe statoto Ildell’Argentina, Alberto, sarebbe statoto dal macrismo () per idi. Le motivazioni portate da diagonales.com. «Ilhato ora Alberto Fernández per l’organizzazione della veglia di Diegoa Casa Rosada. L’avvocato e figura legata al Pro, Yamil Santoro, sta ora promuovendo lapenale contro ilper “abuso di autorità” e violazione dei provvedimenti DISPO». Leggi su Calcionews24.com

