Funerali Diego Armando Maradona | il Pibe de Oro sepolto vicino al padre e alla madre dopo una cerimonia privata | il video

Diego Armando Maradona è stato sepolto alle 20 ora locale nel cimitero Jardin Bella Vista dopo una cerimonia in forma privata. Un carro funebre è arrivato tra le urla dei fan del calciatore, scortata da elicotteri, droni e volanti della polizia. Anche se la cerimonia era prevista in forma privata, alcune televisioni hanno ripreso la scena dall'alto con dei droni. Il Pibe de Oro sarà sepolto vicino al padre e alla madre, dopo una cerimonia privata.

