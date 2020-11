"Fumata bianca" in Calabria, Guido Longo commissario alla sanità (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario alla sanità calabrese. E' stato nominato venerdì sera dal Consiglio dei ministri, dopo una 'telenovela' durata 20 giorni, che ha avuto tra i protagonisti Saverio Cotticelli (dimissioni), Giuseppe Zuccatelli (dimissioni prima del'incarico, anche da commissario dell'Azienda ospedaliera di Catanzaro), Eugenio Gaudio (rinunciatario), Narciso Mostarda e Luigi Varratta, nominativi sul tavolo della discussione 'bruciati' in una notte, Agostino Miozzo nome in campo per qualche giorno e venerdì mattina definitivamente archiviato. La telenovela "Cercasi commissario disperatamente" si è quindi chiusa, nella stessa giornata in cui è stato annunciato il passaggio della Calabria da regione zona rossa a zona ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Il prefettoè il nuovocalabrese. E' stato nominato venerdì sera dal Consiglio dei ministri, dopo una 'telenovela' durata 20 giorni, che ha avuto tra i protagonisti Saverio Cotticelli (dimissioni), Giuseppe Zuccatelli (dimissioni prima del'incarico, anche dadell'Azienda ospedaliera di Catanzaro), Eugenio Gaudio (rinunciatario), Narciso Mostarda e Luigi Varratta, nominativi sul tavolo della discussione 'bruciati' in una notte, Agostino Miozzo nome in campo per qualche giorno e venerdì mattina definitivamente archiviato. La telenovela "Cercasidisperatamente" si è quindi chiusa, nella stessa giornata in cui è stato annunciato il passaggio dellada regione zona rossa a zona ...

Già prefetto a Vibo Valentia, e in questura a Reggio Calabria, è stato nominato venerdì sera dal Consiglio dei ministri. Conte: "Un uomo delle istituzioni, sempre a difesa della legalità" ...

E' stato nominato nel corso del Consiglio dei ministri che ha decretato anche il passaggio della Calabria dalla zona rossa a quella arancione ...

