Francia | insulti razzisti e botte al produttore musicale Michel Zecler da parte della polizia Agenti sospesi

Il produttore musicale aggredito e riempito di insulti come «sporco negro», nel suo studio di registrazione. A inchiodare gli agenti un video delle telecamere di sorveglianza ...

Vergogna sulla polizia a Parigi

Un pestaggio effettuato dalla polizia francese ai danni di un uomo di pelle nera sta suscitando clamore in Francia. Michel, un produttore di musica, ha potuto sporgere denuncia contro gli agenti grazi ...

Un pestaggio effettuato dalla polizia francese ai danni di un uomo di pelle nera sta suscitando clamore in Francia. Michel, un produttore di musica, ha potuto sporgere denuncia contro gli agenti grazi ...