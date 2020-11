Francia, il produttore Michel Zecler picchiato brutalmente dalla polizia per 15 minuti. Il video incastra gli agenti: quattro fermati (Di venerdì 27 novembre 2020) picchiato brutalmente per 15 minuti con calci, botte e manganellate mentre quattro agenti gli gridavano insulti razzisti. Michel Zecler, un produttore discografico proprietario della società Black Gold Studios, è stato aggredito nel suo studio di registrazione a Parigi. Il filmato del pestaggio, diventato virale, è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza e diffuso dal sito di informazione Loopsider. Le forze dell’ordine hanno cercato di mettere a tacere l’accaduto parlando di “atto di ribellione” dopo che all’uomo era stato chiesto di indossare la mascherina, ma le immagini hanno smentito completamente la loro ricostruzione. I quattro poliziotti sono stati sospesi e attualmente si trovano in stato di fermo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)per 15con calci, botte e manganellate mentregli gridavano insulti razzisti., undiscografico proprietario della società Black Gold Studios, è stato aggredito nel suo studio di registrazione a Parigi. Il filmato del pestaggio, diventato virale, è stato ripreso dalle telecamere disorveglianza e diffuso dal sito di informazione Loopsider. Le forze dell’ordine hanno cercato di mettere a tacere l’accaduto parlando di “atto di ribellione” dopo che all’uomo era stato chiesto di indossare la mascherina, ma le immagini hanno smentito completamente la loro ricostruzione. Ipoliziotti sono stati sospesi e attualmente si trovano in stato di fermo ...

