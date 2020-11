Francesco Arpino online con il video di “Mayday”

(Di venerdì 27 novembre 2020)ilclip di, il nuovo brano di, disponibile sui digital store e in rotazione radiofonica E’ilclip di ‘Mayday’, il nuovo brano di, disponibile sui digital store e in rotazione radiofonica da giovedì 29 ottobre. “Mayday è una richiesta di aiuto, un invito ad essere onesti prima di tutto con se stessi – racconta. In… L'articolo Corriere Nazionale.

