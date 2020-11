Fortitudo Bologna: male la prima partita di esordio in Champions League (Di venerdì 27 novembre 2020) La squadra di basket Fortitudo Bologna, a 12 anni dall’ultima apparizione nelle competizioni Europea, si è fatta sovrastare dai tedeschi della Brose Bamberg, sicuramente più in forma. Sono bastati tre tempi per segnare una sconfitta con un divario che è sintomo di una squadra che non ha saputo reggere mentalmente. Inizialmente, la gara stava procedendo bene con un 14-14, tuttavia sono bastati pochi minuti per ribaltare la situazione. Il colpo di grazia è probabilmente arrivato al momento del 31 a 51, con anche infortunio di Pietro Aradori che stava trainando la formazione. La squadra di Sacchetti non ha soddisfatto il pubblico dell’Unipol Arena, andando contro quelle che erano le quote di Basketball Champions League pre-partita che vedevano la formazione molto più competitiva. Il risultato finale è un ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 27 novembre 2020) La squadra di basket, a 12 anni dall’ultima apparizione nelle competizioni Europea, si è fatta sovrastare dai tedeschi della Brose Bamberg, sicuramente più in forma. Sono bastati tre tempi per segnare una sconfitta con un divario che è sintomo di una squadra che non ha saputo reggere mentalmente. Inizialmente, la gara stava procedendo bene con un 14-14, tuttavia sono bastati pochi minuti per ribaltare la situazione. Il colpo di grazia è probabilmente arrivato al momento del 31 a 51, con anche infortunio di Pietro Aradori che stava trainando la formazione. La squadra di Sacchetti non ha soddisfatto il pubblico dell’Unipol Arena, andando contro quelle che erano le quote di Basketballpre-che vedevano la formazione molto più competitiva. Il risultato finale è un ...

bologna_sport : Le parole di Marco #Sanguettoli, il fido allenatore di Marco #Belinelli - matty_vanpersie : Marco Belinelli in Italy? The new player of Segafredo Virtus Bologna had a big game in 2005/06 Fortitudo Bologna vs… - Ossessionato1 : A Bologna sponda Fortitudo l’hanno presa bene il passaggio di #Belinelli alla Virtus - SportandoIT : Messaggero Veneto: Marco Cusin resterà alla Fortitudo Bologna sino a fine stagione - SSC_Chess : 'Porterò sempre la Fortitudo con me, e per questo il giorno che tornerò a giocare in Europa lo farò solo qui a Bolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortitudo Bologna Fortitudo Bologna calendario: a dicembre 7 gare in 22 giorni Il Resto del Carlino Fortitudo Bologna calendario: a dicembre 7 gare in 22 giorni

Bologna, 27 novembre 2020 – Senza il suo allenatore Meo Sacchetti, impegnato con la nazionale italiana nella bolla di Tallin, ma finalmente al completo, la Fortitudo si prepara ad un fine settimana di ...

Aquino: “Con Belinelli Eurolega alla portata. Quella volta che poteva tornare nel 2012…”

Il giornalista del Corriere di Bologna Luca Aquino è intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1. Ha parlato del colpo Belinelli alla ...

Bologna, 27 novembre 2020 – Senza il suo allenatore Meo Sacchetti, impegnato con la nazionale italiana nella bolla di Tallin, ma finalmente al completo, la Fortitudo si prepara ad un fine settimana di ...Il giornalista del Corriere di Bologna Luca Aquino è intervenuto all’interno di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1. Ha parlato del colpo Belinelli alla ...