Forte boato a Poggiomarino | crolla un mobilificio | si scava nelle macerie

(Di venerdì 27 novembre 2020). E’to lo stabile che ospita ilCutolo, in via Nuova San Marzano a. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, unitamente ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, che stanno verificando la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AleMaz9 : @ilTeoLugarini Ero presente...mai più sentito un boato così forte. E senza la follia di Moratti,quell’anno la Champions era stra fattibile. - AnnaSimo72 : Avevo otto anni. Sentii un forte boato. E sentivo gridare “il terremoto”. Non conoscevo ancora quel termine...… - PaoloBMb70 : RT @Radio1Rai: 'Sentimmo un boato fortissimo, fummo subito sepolti dal crollo. Mio nonno si gettò sul mio corpo salvandomi' Il #23novembre… - Radio1Rai : 'Sentimmo un boato fortissimo, fummo subito sepolti dal crollo. Mio nonno si gettò sul mio corpo salvandomi' Il… - ETRUSCO13316691 : RT @MollyB___: Lentamente si spegne e muore, anche l'eco del boato più forte... -

Ultime Notizie dalla rete : Forte boato

IlPescara

Poggiomarino (Na) – Terrore e paura questa mattina a Poggiomarino, dove è crollato il mobilificio Cutolo di via Nuova San Marzano. Un forte boato ha svegliato la città della provincia di Napoli. “Se n ...Paura nel Napoletano per il crollo di un edificio verificatosi pochi minuti fa a Poggiomarino. Acrollare è stato il palazzo in cui sorge un mobilificio ...