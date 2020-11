Fontana annuncia: 'Lombardia arancione da domenica, ma non è un liberi tutti' (Di venerdì 27 novembre 2020) "La Lombardia zona arancione viene dichiarata oggi, sabato l'ordinanza sarà in gazzetta ufficiale e per questioni tecnico-burocratiche entrerà in vigore da domenica" : questo l'annuncio del presidente della Regione Attilio Fontana che alle 18 di venerdì ha convocato un punto ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 27 novembre 2020) "Lazonaviene dichiarata oggi, sabato l'ordinanza sarà in gazzetta ufficiale e per questioni tecnico-burocratiche entrerà in vigore da" : questo l'annuncio del presidente della Regione Attilioche alle 18 di venerdì ha convocato un punto ...

