Fondo Garanzia PMI, superato 1 milione domande finanziamenti (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – superato 1 milione di domande per i finanziamenti alle PMI fino a 30mila euro garantiti al 100% per un importo finanziato di quasi 20 miliardi di euro. Lo rende noto Mediocredito Centrale, specificando che sono complessivamente 1.338.013 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia per le PMI, nel periodo dal 17 marzo al 26 novembre 2020, per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 109,3 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate relative alle misure introdotte con i decreti Cura Italia e Liquidità sono 1.331.910, pari ad un importo di circa 108,7 miliardi di euro. Di queste, oltre 1.000.000 sono per ...

