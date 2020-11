Folla e disordini al funerale di Maradona | e gli addetti funebri si fanno la foto con la salma

(Di venerdì 27 novembre 2020)aldi. L’evento più temuto dall’intero popolo argentino dopo la camera ardente alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino, a Buenos Aires ha causato scontri nella capitale, costringendo addirittura a spostare ladel campione argentino prima che fosse trasportata al Jardin Bella Vista per la tumulazione. Una situazione resa ancora più raccapricciante dalle immagini di dueche si sono fattigrafare con ladel Pibe de Oro, condividendo le immagini sui propri profili social. Un atto costato loro il licenziamento. LEGGI ANCHE > Y un día ocurrió. El Clarìn dà così la notizia della morte diIldi ...

I disordini sono però continuati e la Casa Rosada è stata presa d'assedio, portando il presidente Fernandez ad affacciarsi per chiedere alla folla di calmarsi. Almeno nove persone sono state arrestate ...Una folla immensa in fila dall’alba per l’addio a Maradona. Caos e arresti, poi la Casa Rosada viene chiusa e la salma lascia la camera ardente ...