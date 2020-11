Foggia: per Natale niente eventi, meno luminarie. Fondi per le famiglie bisognose L'annuncio del sindaco (Di venerdì 27 novembre 2020) Scrive Franco Landella, sindaco di Foggia: CARI CITTADINI, CI ASPETTA UN Natale ALL’INSEGNA DELLA SOBRIETA’ E DELLA SOLIDARIETA’. Saranno installate luminarie solo sulle vie principali della città (corso Vittorio Emanuele, via Lanza, corso Giannone, via XXIV maggio e davanti il pronao della villa, dove ci sarà anche l’albero di Natale). Da quando sono sindaco di Foggia ho sempre sposato e celebrato con entusiasmo la tradizione cittadina di vivere dicembre come un mese di grande festa, con numerose iniziative culturali e ricreative e con tante colorate luminarie ad abbellire la città. Quest’anno, tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica e alla luce dei conseguenti divieti di assembramenti, ho deciso di rinunciare non solo agli ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Scrive Franco Landella,di: CARI CITTADINI, CI ASPETTA UNALL’INSEGNA DELLA SOBRIETA’ E DELLA SOLIDARIETA’. Saranno installatesolo sulle vie principali della città (corso Vittorio Emanuele, via Lanza, corso Giannone, via XXIV maggio e davanti il pronao della villa, dove ci sarà anche l’albero di). Da quando sonodiho sempre sposato e celebrato con entusiasmo la tradizione cittadina di vivere dicembre come un mese di grande festa, con numerose iniziative culturali e ricreative e con tante coloratead abbellire la città. Quest’anno, tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica e alla luce dei conseguenti divieti di assembramenti, ho deciso di rinunciare non solo agli ...

