Fiorentina: attaccanti troppo deludenti, la rivoluzione passa da Caicedo? (Di venerdì 27 novembre 2020) La Fiorentina è reduce dal successo in Coppa Italia sull’Udinese, equivalente alla prima affermazione della nuova era Prandelli. Si è comunque lontani da una prestazione soddisfacente, in grado allontanare le incertezze sull’attuale frangente viola. Negative le uscite degli attaccanti, a dimostrazione della difficoltà nel creare un feeling con la rete avversaria. Pare, dunque, sia il momento di agire sul calciomercato. Quante possibilità ci sono di vedere Felipe Caicedo a Firenze? Fiorentina frenata dagli attaccanti? Buono il risultato, ma decisamente solo quello. Alla Dacia Arena, la prestazione della Fiorentina è un remake dell’insipido pranzo della scorsa domenica. L’unica differenza rispetto alla gara col Benevento è data dal format della competizione. Tra Udinese e i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Laè reduce dal successo in Coppa Italia sull’Udinese, equivalente alla prima affermazione della nuova era Prandelli. Si è comunque lontani da una prestazione soddisfacente, in grado allontanare le incertezze sull’attuale frangente viola. Negative le uscite degli, a dimostrazione della difficoltà nel creare un feeling con la rete avversaria. Pare, dunque, sia il momento di agire sul calciomercato. Quante possibilità ci sono di vedere Felipea Firenze?frenata dagli? Buono il risultato, ma decisamente solo quello. Alla Dacia Arena, la prestazione dellaè un remake dell’insipido pranzo della scorsa domenica. L’unica differenza rispetto alla gara col Benevento è data dal format della competizione. Tra Udinese e i ...

FiorentinaUno : VLAHOVIC-KOUAME, I due attaccanti i peggiori in campo della Fiorentina - - sfvofficial : RT @Fiorentinanews: Graziani: 'Dei tre attaccanti della #Fiorentina non se ne fa mezzo, a gennaio serve un cambiamento. E la classifica ora… - Fiorentinanews : Graziani: 'Dei tre attaccanti della #Fiorentina non se ne fa mezzo, a gennaio serve un cambiamento. E la classifica… - infoitsport : Problema gol per la Fiorentina? Prandelli: 'Mettiamo gli attaccanti nelle condizioni di segnare' - NicFra99 : @gianlulosito Quell'impostazione tattica da anni '70 esaltava addirittura Conti che al Milan non ha visto praticame… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina attaccanti Fiorentina: attaccanti troppo deludenti, la rivoluzione passa da Caicedo? Metropolitan Magazine Italia Blog: Interisti, giochiamo a fare i MythBusters

Blog Calciomercato.com: Nel giorno che passerà alla storia per aver tolto al mondo il genio puro e cristallino di Diego Armando Maradona, idolo calcistico di tantissimi ...

Vlahovic e la crisi di nervi. Cutrone scalpita, e Prandelli pensa al cambio di gerarchie

Anche a Udine Vlahovic è rimasto nel tunnel del suo momento di difficoltà. Cutrone entra e fa assist. Ora Prandelli ci pensa ...

Blog Calciomercato.com: Nel giorno che passerà alla storia per aver tolto al mondo il genio puro e cristallino di Diego Armando Maradona, idolo calcistico di tantissimi ...Anche a Udine Vlahovic è rimasto nel tunnel del suo momento di difficoltà. Cutrone entra e fa assist. Ora Prandelli ci pensa ...