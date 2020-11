Fiorella Mannoia su Maradona risponde a Laura Pausini (inconsciamente): “Basta con questa polemica becera” (Di venerdì 27 novembre 2020) Fiorella Mannoia su Maradona prova a mettere fine alle polemiche sterili sostenute da molti e sollevate proprio dalla sua amica e collega Laura Pausini. Quando Fiorella Mannoia twitta per Maradona, però, non sa che tutto è partito proprio dalla Pausini e le risponde inconsapevolmente in modo schietto. Fiorella Mannoia su Maradona cinguetta per invitare ad interrompere le polemiche becere che hanno tenuto banco nella giornata di ieri. Il campione è morto proprio durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ha tolto spazio ai femminicidi. In generale, i telegiornali e la stampa hanno dato ampio spazio alla notizia della scomparsa di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)suprova a mettere fine alle polemiche sterili sostenute da molti e sollevate proprio dalla sua amica e collega. Quandotwitta per, però, non sa che tutto è partito proprio dallae leinconsapevolmente in modo schietto.sucinguetta per invitare ad interrompere le polemiche becere che hanno tenuto banco nella giornata di ieri. Il campione è morto proprio durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ha tolto spazio ai femminicidi. In generale, i telegiornali e la stampa hanno dato ampio spazio alla notizia della scomparsa di ...

