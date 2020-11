Filippo Nardi, nuovo concorrente (forse) del Grande Fratello Vip (Di venerdì 27 novembre 2020) Filippo Nardi nuovamente nella Casa del Grande Fratello? In queste ore si sono fatte insistenti le voci di una sua partecipazione alla versione Vip del reality show. A rivelare l’indiscrezione Riccardo Signoretti direttore del settimanale nuovo che in un post su Instagram ha fatto proprio il suo nome. “Filippo Nardi tra i nuovi ingressi del GF Vip”, ha scritto con una foto doppia in cui si vede sopra il dj e personaggio televisivo e sotto la scenografia del programma. E se davvero l’indiscrezione dovesse essere confermata, con l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, per il conduttore sarebbe un ritorno alle origini: infatti la partecipazione al reality nella versione Nip risale a 19 anni fa. All’epoca Nardi, però, restò nella Casa solo per poco ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 novembre 2020)nuovamente nella Casa del? In queste ore si sono fatte insistenti le voci di una sua partecipazione alla versione Vip del reality show. A rivelare l’indiscrezione Riccardo Signoretti direttore del settimanaleche in un post su Instagram ha fatto proprio il suo nome. “tra i nuovi ingressi del GF Vip”, ha scritto con una foto doppia in cui si vede sopra il dj e personaggio televisivo e sotto la scenografia del programma. E se davvero l’indiscrezione dovesse essere confermata, con l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia, per il conduttore sarebbe un ritorno alle origini: infatti la partecipazione al reality nella versione Nip risale a 19 anni fa. All’epoca, però, restò nella Casa solo per poco ...

