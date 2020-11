Filiberto Russo nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Matera

Leggi su ildenaro

E' il salernitanoildeideldi. L'ingegnere, in servizio presso il Comando di Salerno, è tra i nuovi 16 dirigenti del Corpo promossi dopo il superamento del corso per il passaggio alla Dirigenza. Da 5 anni al Comando di Salerno, ha svolto incarichi direttivi presso i Comandi di Venezia e Potenza, le Scuole Centrali di Roma – Capannelle, la Direzione Regionale Campania, ricoprendo anche l'incarico di Direttore del Reparto Volo di Pontecagnano e di membro del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi.