FIFA 21 e Ibrahimovic: EA Sports risponde anche all'agente Mino Raiola (Di venerdì 27 novembre 2020) All'inizio di questa settimana, il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic ha messo in dubbio il diritto di EA Sports di usare la sua immagine in FIFA. Il campione svedese ha attaccato EA accusando il publisher di aver usato la sua immagine senza permesso e affermando di non essere un membro FifPro. L'agente di Ibrahimovic Mino Raiola ha affermato che circa 300 giocatori stanno ora valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale per l'uso delle loro immagini nei titoli FIFA. "Non si sta attaccando la qualità di EA Sports; si sta attaccando il sistema", ha detto Raiola. "Il sistema è sbagliato e questa è una lotta che Zlatan vuole intraprendere per tutti i giocatori. Cosa accadrà? Combatteremo finché non ci ...

