Festivalmeteorologia | Alessandro Minigher vince il Premio Borghi

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 27 novembre 2020), neolaureato magistrale in Fisica presso l’Università degli Studi di Trieste,ilSergioil vincitore della quarta edizione delSergio, il riconoscimento che ogni anno la Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo assegna a studi e iniziative che si sono distinti in ambito meteorologico. Il neolaureato magistrale in Fisica presso l’Università degli… L'articolo Corriere Nazionale.