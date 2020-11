Festival di Sanremo | Amadeus lancia le prime anticipazioni

(Di venerdì 27 novembre 2020) Trepidazione già da ora per ildi. Il direttore artistico parla delleche riguardano le canzoni che sono già arrivate Ildiè uno dei grandi eventi del 2021, quest’anno più degli altri anni per via delle incertezze che porta con sé l’emergenza sanitaria. Per ora tutto resta programmato per L'articolo proviene da YesLife.it.

IlContiAndrea : Sindaco di Sanremo Biancheri: “Non c'è questa richiesta di spostare il Festival di #Sanremo2021 ad aprile non so da… - AntoDamiano1996 : Mi gioco i 6 che andranno al Festival di Sanremo 2021: Gaudiano, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Avincola, Hu e I Desideri #AmaSanremo - AngelaDePantale : @admaioramai @trash_italiano allora seguendo lo stesso concetto doveva essere chiuso il programma di vespa che fa q… - my_bubi : Già mi immagino... Vince la 71esima edizione del festival di Sanremo NAIP ?!? ??#xf2020 - Graziam61 : Stasera è a tratti festival di Sanremo e tratti festival dell'autotune...#XF2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo

distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.). "Quella notte non cadrà" - testo di Paolo e Achille Lauro, musica e produzione di Enrico Melozzi - è un brano forte e poetico, un incontro artist ...Anche se la data non è certa in un anno dalle incertezze diffuse, non può mancare il consuetò toto-nomi per il Festival di Sanremo. Ad alimentare la caccia all’indiscrezione è l’intervista ad Amadeus ...