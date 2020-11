Ferrara ricorda Maradona: «Ho perso un grande amico» (Di venerdì 27 novembre 2020) Ciro Ferrara è stato compagno di squadra di Maradona a Napoli prima del passaggio alla Juventus. Ecco le parole dell’ex difensore Ciro Ferrara ricorda Diego Armando Maradona sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. «Ho perso un grande amico, una persona che è stata unica nella mia vita professionale. Ero un ragazzino quando sono entrato nel giro della prima squadra e da allora con Diego ho intrattenuto un rapporto che ha resistito fino in fondo. Aveva ragione quando mi prendeva in giro dicendomi che non ero il difensore più forte del mondo. Aveva ragione, ma con lui in squadra mi sentivo forte, fortissimo. Era lui che ispirava il mio lato migliore. Per questo l’ho sempre ammirato e gli ho voluto bene. Non dimenticherò il regalo che mi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Ciroè stato compagno di squadra dia Napoli prima del passaggio alla Juventus. Ecco le parole dell’ex difensore CiroDiego Armandosulle pagine de La Gazzetta dello Sport. «Houn, unana che è stata unica nella mia vita professionale. Ero un ragazzino quando sono entrato nel giro della prima squadra e da allora con Diego ho intrattenuto un rapporto che ha resistito fino in fondo. Aveva ragione quando mi prendeva in giro dicendomi che non ero il difensore più forte del mondo. Aveva ragione, ma con lui in squadra mi sentivo forte, fortissimo. Era lui che ispirava il mio lato migliore. Per questo l’ho sempre ammirato e gli ho voluto bene. Non dimenticherò il regalo che mi ...

infoitsport : Ferrara ricorda Maradona, post da brividi: 'Avevi ragione tu su di me, ma con te mi sentivo fortissimo' - ForzAzzurri1926 : MARADONA, ALTRO MESSAGGIO PAROLE COMMOVENTI, UN SUO EX COMPAGNO LO RICORDA >>>>> - NCN_it : #FERRARA RICORDA #MARADONA: «ERA UN DIO, MA NESSUNO È STATO PIÙ UMANO DI LUI» - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: L'amico #Ferrara ricorda #Maradona: 'Era un dio, ma umano'. 'L'ho conosciuto come pochi, amato come tantissimi'. #Sport… - Sport_Mediaset : L'amico #Ferrara ricorda #Maradona: 'Era un dio, ma umano'. 'L'ho conosciuto come pochi, amato come tantissimi'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara ricorda Ferrara, chi ricorda il Lanificio Hirsch? L’associazione Ilturco cerca memorie La Nuova Ferrara Ferrara ricorda Maradona: «Ho perso un grande amico»

Ciro Ferrara è stato compagno di squadra di Maradona a Napoli prima del passaggio alla Juventus. Ecco le parole dell’ex difensore ...

Ferrara: «Maradona ha ispirato il mio lato migliore, gli ho voluto bene»

Ciro Ferrara è stato compagno di squadra di Maradona a Napoli prima del passaggio alla Juventus. Ecco le parole dell'ex difensore ...

Ciro Ferrara è stato compagno di squadra di Maradona a Napoli prima del passaggio alla Juventus. Ecco le parole dell’ex difensore ...Ciro Ferrara è stato compagno di squadra di Maradona a Napoli prima del passaggio alla Juventus. Ecco le parole dell'ex difensore ...