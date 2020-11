Federalberghi | 2020 | persi 14 miliardi € Bocca | “Tutto fermo | siamo alla debacle”

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 27 novembre 2020) “L’Istituto di Statistica certifica che gli alberghi e le altre strutture ricettive sono tra le attività più colpite dpandemia. Chiediamo che Governo e Parlamento intervengano subito, per impedire la debacle totale”. E’ questo il commento del presidente di, Bernabò, in relazione ai dati diffusi dall’Istat, che registrano per le attività ricettive un calo del fatturato del 52% nel periodo da gennaio a settembresegnala che “la rilevazione Istat si ferma a settembre ma purtroppo il crollo riguarda anche l’ultimo trimestre. Basti considerare che nel mese di ottobre alberghi e ristoranti hanno utilizzato 51 milioni di ore di cassa integrazione (pari a 295mila lavoratori sospesi), contro i 30,5 milioni di settembre. E che i provvedimenti adottati ai primi di novembre ci ...