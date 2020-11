Fabrizio Bosso, esce oggi il nuovo album “We Four” (Di venerdì 27 novembre 2020) We Four è l’ultima fatica discografica del quartetto di Fabrizio Bosso, in uscita oggi, venerdì 27 novembre 2020, per la Warner Music. Un album che esprime pienamente, nel suono e nella scrittura, quell’idea di condivisione totale, che rappresenta ormai da anni la cifra stilistica del pensiero musicale di Bosso. “We Four” di Fabrizio Bosso celebra la volontà di continuare a fare musica nonostante tutto L’album è stato registrato a Roma, il 5 giugno 2020, subito dopo il confinamento forzato dovuto all’epidemia del coronavirus. We Four è il frutto di un’esigenza, di una volontà di continuare a fare musica nonostante tutto. Ma non solo. E’ anche un lavoro privo di qualsiasi artificialità post-produttiva. Ogni dettaglio è frutto di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) We Four è l’ultima fatica discografica del quartetto di, in uscita, venerdì 27 novembre 2020, per la Warner Music. Unche esprime pienamente, nel suono e nella scrittura, quell’idea di condivisione totale, che rappresenta ormai da anni la cifra stilistica del pensiero musicale di. “Wedicelebra la volontà di continuare a fare musica nonostante tutto L’è stato registrato a Roma, il 5 giugno 2020, subito dopo il confinamento forzato dovuto all’epidemia del coronavirus. We Four è il frutto di un’esigenza, di una volontà di continuare a fare musica nonostante tutto. Ma non solo. E’ anche un lavoro privo di qualsiasi artificialità post-produttiva. Ogni dettaglio è frutto di ...

ildiscorso : FABRIZIO BOSSO IL NUOVO ALBUM “WE4” IN uscita 27 novembre - mikerubini : #ThrowbackThursday: With Martino Chiarulli (tp), Costantino Colasano (gr) and Fabrizio Bosso (tp), 2009 - Radio_Manbassa : Giuseppe Milici feat. Fabrizio Bosso, Alan Scaffardi - Dimmi cos'è - GammaStereoRoma : Franco Califano con Fabrizio Bosso - E La Chiamano Estate - QNuovo : Sergio Cammariere feat Alex Britti e Fabrizio Bosso Via da questo mare -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Bosso Fabrizio Bosso, esce oggi il nuovo album "We Four" Metropolitan Magazine Fabrizio Bosso, esce oggi il nuovo album “We Four”

Esce oggi il nuovo album del quartetto di Fabrizio Bosso, "WE4". L'opera celebra la volontà di continuare a fare musica e l'amicizia ...

Teatri, la stagione virtuale di Ater

Una rete di 11 teatri, da Cattolica a Fidenza, con spettacoli, webinar, backstage e racconti, che coinvolgerà artisti e personalità del mondo della cultura.

Esce oggi il nuovo album del quartetto di Fabrizio Bosso, "WE4". L'opera celebra la volontà di continuare a fare musica e l'amicizia ...Una rete di 11 teatri, da Cattolica a Fidenza, con spettacoli, webinar, backstage e racconti, che coinvolgerà artisti e personalità del mondo della cultura.