F1, Mattia Binotto: "Siamo favorevoli al congelamento dei motori nel 2022. Tre giorni di test? Uno svantaggio per noi"

E' una Ferrari in cerca di feeling quella che sta girando sul tracciato di Sakhir, in occasione del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Le due Rosse di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel, infatti, hanno concluso all'undicesimo e dodicesimo posto la prima sessione di libere, manifestando le solite problematiche in termini di potenza pura e di bilanciamento. Una FP1 importante anche in ottica 2021 dal momento che i team hanno potuto testare i compound della prossima stagione che hanno una costruzione un po' diversa. Pertanto, è stato importante per le scuderie accumulare dati. A parlare di questo e di molto altro è stato il Team Principal del Cavallino Rampante Mattia Binotto che, in collegamento con Sky Sport, ha dichiarato: "Se guardiamo i tempi, non abbiamo cominciato bene: manchiamo di velocità. Abbiamo raccolto i dati, ...

