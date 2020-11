F1 | Laurent Mekies | “La nostra priorità è avere dei dati sulle gomme 2021 Terzo posto nel Mondiale costruttori? Ci proviamo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 novembre 2020) E’ stata una prima sessione di prove in Bahrain molto particolare per il Circus della F1. Sul tracciato di Sakhir le monohanno girato con lePirelli del(con costruzione diversa rispetto a quelle del 2020) per accumularee capire il miglior modo per sfruttarle. In questo contesto le Mercedes hanno ottenuto i migliori riscontri con il campione del mondo in carica Lewis Hamilton che ha fermato i cronometri sul tempo di 1’29?033 a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas (1’29?482) e la Racing Point del messicano Sergio Perez (1’30?000). In casa Ferrari, lavori in corso dal momento che i due alfieri della Rossa Charles Leclerc e Sebastian Vettel non sono anoltre l’11° e il 12°, rimanendo assai distanziati dalla vetta. Si prospetta un weekend ...