F1, GP Bahrain 2020: Mercedes dominante e nuovo trionfo annunciato per Hamilton? Il britannico punta al 95° centro (Di venerdì 27 novembre 2020) Tutto come previsto. Lewis Hamilton e la Mercedes hanno concluso in vetta alle prove libere questo day-1 del weekend in Bahrain, sede del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il britannico, con la sua W11, ha dato un saggio del proprio feeling con la monoposto di Brackley facendo capire che la fame di vittoria c'è sempre, nonostante il settimo titolo già in cassaforte. Lewis è sempre Lewis, probabilmente anche motivato dalle chiacchiere dei rivali e dei competitors che, parlando dei suoi risultati, sottolineano sempre le qualità della sua macchina e poco di chi la guida. Di fatto, la differenza tra il britannico e il suo team-mate Valtteri Bottas è stata a tratti imbarazzante in gara e pare chiaro che non serva solo un mezzo assai performante per essere davanti a tutti a dominare ...

