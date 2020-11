F1, Ferrari: così in Bahrain l'anno scorso è cominciato il nuovo corso (Di venerdì 27 novembre 2020) Sembra passato un secolo. E invece è poco più di un anno. E' che da allora sono cambiate talmente tante cose che quasi non sembra vero, eppure l'ultima volta in Bahrain pareva di essere ad un punto di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Sembra passato un secolo. E invece è poco più di un. E' che da allora sono cambiate talmente tante cose che quasi non sembra vero, eppure l'ultima volta inpareva di essere ad un punto di ...

SkySportF1 : 'Io troppo autocritico?' @Charles_Leclerc risponde così e sul 3° posto tra i Costruttori dice... #BahrainGP… - ansiogenaaf : Buongiorno a tutti con la pioggia nel deserto ?? Probabilmente il Signore ha capito che solo così le Ferrari possono arrivare a podio - franz_uk : @pemar2 @mimmo_rinaldi @GiorgiaMeloni @Ambrosetti_ Beh parli di una cosa ovvia! Più o meno come dire.. la Ferrari è… - Karoline_0509 : RT @GiulyDuchessa: “Sono persone molto diverse ma Lewis ha compiuto qualcosa di speciale con la Mercedes così come mio padre in Ferrari. Ha… - DANIELEALOFAN : @mattiamaestri46 @GiulyDuchessa Poi non so cosa aspettarmi dal muso Ferrari. La mia prima idea quest’anno vedendo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari così La Ferrari sorride con Vettel. Ma Leclerc si arrabbia: “Sono un co......” La Gazzetta dello Sport