F-35 in "beast mode". Il nuovo primato dell'Aeronautica italiana (Di venerdì 27 novembre 2020) L'Aeronautica militare italiana segna nell'ambito del programma Joint Strike Fighter un nuovo primato. È la prima Forza armata ad aver impiegato insieme, in missione addestrativa, un F-35 in versione convenzionale e uno a decollo corto e atterraggio, entrambi nel "beast mode", ovvero equipaggiati con armamento esterno e interno, al massimo del peso (e del potenziale deterrente) possibile. L'attività scrive per l'Arma azzurra "una nuova pagina di storia aeronautica". IL "BEST mode" Non è proprio un termine tecnico "beast mode", espressione che indica in ambito aeronautico il volo in configurazione con carichi d'armamento esterni e interni, palesi all'avversario. Per l'F-35 rappresenta un'alternativa allo "stealth mode", il volo in bassa ...

