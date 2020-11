F.1, GP Bahrain - Libere 2, Hamilton precede Verstappen (Di venerdì 27 novembre 2020) Lewis Hamilton è stato il pilota più veloce in pista nella seconda sessione di prove Libere del Gran Premio del Bahrain. L'inglese della Mercedes è stato l'unico pilota a scendere sotto il limite dell'1:29 e ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, staccato di tre decimi e mezzo. Terzo Bottas con l'altra Mercedes W11, staccato di una manciata di millesimi dall'olandese. Alle spalle dei soliti noti, troviamo i pupilli di Racing Point, Renault, McLaren e AlphaTauri tutti molto vicini tra loro e questo non farà altro che alimentare lo spettacolo nel corso del weekend. Tra queste quattro squadre, infatti, la lotta sarà particolarmente serrata per una posizione d'onore in classifica costruttori, senza dimenticare la Ferrari che però oggi non ha brillato. Ferrari in difficoltà. Per la Rossa, infatti, le cose non sembrano ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 27 novembre 2020) Lewisè stato il pilota più veloce in pista nella seconda sessione di provedel Gran Premio del. L'inglese della Mercedes è stato l'unico pilota a scendere sotto il limite dell'1:29 e ha preceduto la Red Bull di Max, staccato di tre decimi e mezzo. Terzo Bottas con l'altra Mercedes W11, staccato di una manciata di millesimi dall'olandese. Alle spalle dei soliti noti, troviamo i pupilli di Racing Point, Renault, McLaren e AlphaTauri tutti molto vicini tra loro e questo non farà altro che alimentare lo spettacolo nel corso del weekend. Tra queste quattro squadre, infatti, la lotta sarà particolarmente serrata per una posizione d'onore in classifica costruttori, senza dimenticare la Ferrari che però oggi non ha brillato. Ferrari in difficoltà. Per la Rossa, infatti, le cose non sembrano ...

